Ariane Carletti, qui a fait le bonheur des enfants auprès de Dorothée de 1980 à 1997, est décédée le 3 septembre 2019 à à 61 ans.

Des personnalités de la télévision ont rendu hommage à l'animatrice, à commencer par le producteur Jean-Luc Azoulay. Ses sitcoms AB, telles que «Salut les Musclés» et «Hélène et les garçons» ont accompagné les années «Club Do».

Énorme tristesse. Ariane s’en est allée. — JEAN LUC AZOULAY (@JLA777) 4 septembre 2019

L'animateur Christophe Beaugrand a fait part de sa tristesse et de sa nostalgie sur Twitter.

Tellement triste d’apprendre la mort d’#Ariane ????

Elle n’avait que 61 ans. Je lui dois tellement de bons moments d’enfance passés devant la télé... pensée à ses proches. Ariane restera comme une madeleine de Proust un souvenir vivace dans notre tendre mémoire de grand enfant. ?? pic.twitter.com/ySIwn0bsfO — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) 4 septembre 2019

L'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann.

Ariane du Club Dorothée nous a quitté... ???? pic.twitter.com/08997yoNaa — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) 4 septembre 2019

Cyril Féraud, animateur sur France 3.

Ariane ????????????

Toute notre enfance qui s’envole.

On n’oubliera ni ton rire, ni ton sourire ?? Immense pensée pour Éléonore et la famille. pic.twitter.com/F5EBIz3x6m — Cyril Féraud (@cyrilferaud) 4 septembre 2019

La chaîne TF1 a elle aussi rendu hommage à Ariane.

L'animatrice Sandra Lou, qui avait passé le casting de la série «Le groupe» grâce à Ariane.

Tu t’es battue comme une lionne ma Ariane. Tellement honorée d’avoir eu la chance de croiser ta route... repose en paix... merci pour ces 20 années d’amitié... ???????????????????????? @JLA777 @ClubDorothee pic.twitter.com/Jl4ery2NGF — Sandra Lou (@Sandralou) 4 septembre 2019

Anthony Dupray, qui avait joué Anthony dans «Premiers Baisers» et «Les années Fac» et avait sorti deux albums, a également réagi. Ariane avait été sa manageuse et parolière.