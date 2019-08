Mais quel est le rapport entre la planète Mars et les Rolling Stones? La question s'est posée jeudi 22 août après que l'acteur Robert Downey Jr ait posté un étrange message sur Twitter. Il promettait une annonce sensationnelle pour le soir même au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

Chose promise, chose due: l'acteur est apparu sur scène au début du concert que les Rolling Stones donnaient au Rose Bowl. Il a alors annoncé que la NASA avait nommé un caillou martien «Rolling Stones Rock». Mais pourquoi?

Tout d'abord, si la nouvelle a été donnée à Pasadena, c'est parce que le Jet Propulsion Laboratory de l'agence spatiale américaine se situe à quelques centaines de mètres de la salle de concert. Et c'est lui qui dirige la dernière mission sur Mars, Insight. Il s'agit d'un engin envoyé sur la planète rouge afin d'y étudier sa structure interne. Or, lorsque la sonde s'est posée à la surface le 26 novembre 2018, elle a fait rouler un caillou de la taille d'une balle de golf sur... à peu près un mètre. Mais bon, c'était tout de même une pierre qui roule, Rolling Stone en anglais et le géologue du laboratoire, Matt Golombek, n'a pas dû aller chercher trop loin pour lui donner un nom.

Robert Downey Jr est très fier d'annoncer la nouvelle à Pasadena, mais il a de la peine à emballer le public. Vidéo: Rolling Stones et NASA.

«J'ai vu beaucoup de rochers sur Mars, a expliqué le scientifique, et celui-ci ne suscitera probablement que peu d'articles scientifiques, mais c'est l'un des plus cool que je connaisse. » Mick Jagger lui aussi était assez content de la nouvelle, et il l'a expliqué au public. Ce n'est pas tous les jours qu'un groupe voit son nom briller dans l'espace et les Stones seront désormais associés à la planète rouge, comme David Bowie et son titre «Life on Mars».

Mick Jagger remercie la NASA pour le geste. Vidéo Rolling Stones