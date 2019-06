C’est l'un des rendez-vous préférés de la famille royale d'Angleterre. Du 18 au 22 juin, les personnalités royales et célébrités en tous genre prennent leur quartier dans le comté du Berkshire pour assister à la Royal Ascot 2019, course hippique prestigieuse très appréciée par la reine.

Véritable institution depuis 300 ans, l'événement attire chaque année 300 000 spectateurs. Davantage qu'une simple manifestation sportive, c'est l'occasion pour les dames d'exhiber de belles robes et de porter des chapeaux excentriques.

Pas de mini-jupes et ne pas oublier ses chaussettes

Attention, on ne se rend pas à Ascot habillé n'importe comment. Il y a des règles à respecter! Les organisateurs ont décidé de bannir les bibis, débardeurs, robes bustiers, tenues transparentes, mini-jupes et bretelles de soutien-gorges. Les femmes devront désormais porter des jupes d'une longueur convenable (pas plus courtes que sous le genou) et les chapeaux devront avoir une base de 10 centimètres minimum et pour la troisième consécutive il est accepté de porter des combinaisons.

Les messieurs devront également se plier à certaines règles telles qu'arborer une veste de costume Queue-de-Pie noire ou grise et un nœud papillon ou une cravate. Les chapeaux noirs ou gris sont «encouragés» et ne devront pas comporter de rubans ou de bandes de couleur. Les chaussettes sont aussi obligatoires. (Le Matin)