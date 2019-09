Linda Hamilton a avoué ne pas avoir fait l'amour depuis au moins quinze ans. L'actrice de 61 ans, qui reprend son rôle de Sarah Connor dans le prochain film «Terminator: Dark Fate», a fait cette révélation surprenante dans une interview pour le «New York Times». Abordant sa vie sentimentale, elle a expliqué qu'elle appréciait la solitude et ne se focalisait pas sur ses relations amoureuses depuis un bon bout de temps.

«J'aime passer du temps toute seule. Je fais abstinence depuis au moins quinze ans, a-t-elle déclaré. On perd le fil, parce que ça n'a pas d'importance, ou du moins, ça n'a pas d'importance pour moi.» La star a également révélé qu'elle s'était épanouie dans d'autres domaines de sa vie, ajoutant: «J'ai une relation très romantique avec mon monde tous les jours et les personnes qui le composent.»

Epouse du réalisateur James Cameron

En 1997, l'actrice avait épousé le réalisateur de «Terminator», James Cameron, avant leur séparation deux ans plus tard. Elle ne s'est jamais remariée par la suite.

«Terminator: Dark Fate», qui marque son retour à son plus célèbre rôle vingt-huit ans plus tard et dans lequel on retrouvera également Arnold Schwarzenegger, sortira en Suisse le 23 octobre prochain.