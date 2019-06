La télé-réalité «Beach Club», de Lindsay Lohan, a été annulée par MTV, et n'aura donc pas de deuxième saison. En cause, de mauvais scores d'audience, mais pas que. «Il n'y avait pas assez de drame, a déclaré une source proche de la production à «Page Six». Ils voulaient des problèmes, mais Lindsay n'en est plus là dans sa vie. Elle n'a pas besoin que ses affaires soient télévisées, tout est dans les journaux.»

Il se murmurait pourtant qu'une deuxième saison était en chantier, mais finalement la production a décidé d'arrêter les frais. «Ils pensaient renouveler la série, en la transformant en une émission sur Lindsay, sa mère Dina et sa sœur Ali, mais cela n'arrivera pas», ajoute la source.

L'enseigne Lohan n'est plus là

En outre, d'après Page Six, le club de Mykonos appartenant à la star, qui était le théâtre de la première saison, a fermé. «Un ami avait réservé cette semaine, et le club l'a appelé pour dire qu'il n'ouvrirait pas de la saison», a déclaré un vacancier à Page Six, tandis qu'un autre a posté sur les réseaux sociaux en mai que le club n'était pas ouvert. «Ils avaient dit être ouvert pour l'été, dès fin mai. On est passé devant, c'est désert. L'enseigne Lohan n'est plus là», a-t-il écrit.

Dans une publication, qu'elle a déjà effacée, Lindsay Lohan a dit: «Je préfère me concentrer sur ma vraie vie et de travailler avec des enfants et avec ma famille.» (Le Matin)