Elle n'a pas son pareil pour faire le show Lizzo. Dimanche 8 décembre, la chanteuse vue au Montreux Jazz cet été a assisté au match de basket opposant les Los Angeles Lakers au Minnesota Timberwolves. Et ça a été plus fort qu'elle: elle devait laisser son corps s'exprimer.

Quand les pom-pom girls des Lakers se sont mises à danser sur son titre «Juice», Lizzo s'est levée pour les accompagner et s'est mise à twerker. Le public a alors pu remarquer sur l'écran géant du Staples Center que sa robe t-shirt noire était ouverte au niveau des fesses, offrant une vue imparable sur le string de l'Américaine de 31 ans. Totalement libérée, Lizzo a une nouvelle fois fait marrer tout le monde.

#lizzo twerking at the #Lakers game #twerking in her thong ??????????? poor kids. #LakersWin pic.twitter.com/otGLIVxoV9