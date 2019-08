C’est avec une fierté touchante et une grande sincérité que Loana s’est confiée sur son combat pour perdre du poids. Il ne s’agit pas là de quelques kilos superflus qu’elle souhaitait perdre avant les vacances. Non. La belle du Loft a confié sur Instagram avoir subi une sleeve (une ablation partielle de l’estomac) car elle souffrait d’obésité morbide.

«OUI, j’ai fait une sleeve, il y a maintenant trois ans, j’étais en obésité morbide puisque je dépassais les 120 kg, et OUI j’ai des cicatrices dues à cette opération qui consiste à enlever les 2/3 de l’estomac», commence-t-elle sur une photo de son corps aminci.

Médicaments et compléments

Si la sleeve apparaît comme une solution de facilité pour certains, il n’en est rien. Il s’agit d’une opération importante et qui a des conséquences sur le quotidien à vie, comme elle l’explique. «Cette opération qui consiste à enlever les 2/3 de l’estomac (…) contraint la personne à vie: à manger 5 fois par jour l’équivalent de ce que mange un enfant de 3 ans; à prendre chaque jour des médicaments pour l’estomac et des compléments alimentaires pour palier à la diversité peu ingérable dans une journée. Ce n’est pas aussi facile et simple que beaucoup le pensent. Vertiges, nausées et fatigue sont quotidiens et il faut apprendre à vivre avec», détaille-t-elle.

«Tout est possible»

La veille, Loana avait publié un autre cliché, sur lequel elle apparaissait en culotte, ses seins cachés par un bandeau sur lequel était écrit son prénom. «Trop contente! Je retrouve peu à peu mon corps et j’en suis fière. Il y a quelques années, mon poids dépassait 120 kg… J’ai subi les moqueries et surtout j’ai connu comme tout devient difficile à faire lorsqu’on est à ce poids-là. Il m’aura fallu des années, mais voilà, je voudrais dire que tout est possible», avait expliqué Loana.

La jeune femme est heureuse et bien dans son corps. «Avant je n'avais pas conscience de la chance d’avoir le corps de naïade que j’avais et maintenant je peux vous dire que je m’apprécie même avec mes rondeurs!!! Enfin pouvoir me sentir femme. Me regarder dans la glace et ne pas détourner le regard. Je ne suis pas parfaite mais pour moi, j’ai enfin gagné ma bataille», ajoute Loana.