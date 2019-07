Loana peut être fière. La star de téléréalité a posté mardi un cliché sur Instagram sur lequel elle dévoile sa nouvelle silhouette amincie.

«Trop contente! Je retrouve peu à peu mon corps et j’en suis fière. Il y a quelques années mon poids dépassait les 120kg. J’ai subi les moqueries et surtout j’ai connu comment tout devient difficile à faire lorsqu’on en est à ce poids là... Il m’aura fallu des années mais voilà, je voudrais dire que tout est possible», écrit-elle en légende.

Pour y parvenir, Loana a subi en 2018 une gastrectomie pour réduire la taille de son estomac de 75 à 80%. Et les résultats sont à la hauteur de ses attentes, à tel point qu'elle a choisi de ne plus regarder en arrière et et de ne plus s'apitoyer sur son passé de sex symbol.

«Avant, j’avais pas conscience de la chance d’avoir le corps de naïade que j’avais. Et maintenant je peux vous dire que je m’apprécie même avec mes rondeurs! Enfin pouvoir me sentir femme.. Me regarder dans la glace et ne pas détourner le regard.. Je ne suis pas parfaite, mais pour moi, j’ai enfin gagné ma bataille», a-t-elle conclu.