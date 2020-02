Loana traverse une mauvaise période. Son ex-compagnon Frédéric Cauvin aurait fait irruption chez elle et l'aurait giflée. Une information révélée par «Closer», qui précise que cette altercation aurait eu lieu au cours du week-end dernier.

Quelques heures après une dispute qui aurait éclaté au domicile parisien de Loana, qui a justifié une première intervention de la police, l'homme de 34 ans est retourné voir la star. Selon elle, il aurait alors pénétré chez elle par effraction (les policiers ont constaté que la porte vitrée qui donne sur la chambre du rez-de-chaussée a été enfoncée), l'aurait giflée et jetée sur le lit avant de lui prendre son téléphone ainsi que les clés de chez elle.

Si la femme de 42 ans a appelé les secours, elle n'a pas porté plainte pour le moment. Cependant, comme le précisent nos confrères, «le Procureur de la République peut se saisir des faits sans plainte préalable». L'intervention des policiers s'est déroulée sous le contrôle d'un magistrat du parquet de Paris.

Une demi-plaquette de Xanax

Autre précision, selon «Closer», lors de la première intervention de la police, Frédéric Cauvin aurait avalé une demi-plaquette de Xanax et aurait par la suite été transporté par les pompiers à l'hôpital. C'est à ce moment qu'il serait retourné chez Loana.

À noter qu'entre la star et son ex, les relations n'ont jamais été simples. Dès 2014, l'ami de Loana, Eryl Prayer, avait dévoilé qu'elle s'était plainte de violences de la part de Frédéric Cauvin. De son côté, en 2015, l'homme avait déclaré à Non Stop People: «Ce n'était que des conflits verbaux.»

FDA