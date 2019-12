Al Pacino a l'impression de vivre un rêve depuis que le film The Irishman enchaîne les prix et les honneurs lors de la saison des nominations à Hollywood.

L'acteur a déjà reçu une nomination pour le meilleur second rôle aux Golden Globes, aux Critics Choice Awards, ainsi qu'aux Screen Actors Guild Awards, pour son interprétation de Jimmy Hoffa.

«Il y a des choses bizarres qui se passent avec «The Irishman» en ce moment. Je ressens les choses et je me dis que j'ai dû déjà vivre tout ça mais c'était il y a très longtemps. Et je réalise que je ne m'en souviens plus très bien parce que ça s'est passé dans les années 70. Je ne me souviens pas de grand chose des années 70», a-t-il expliqué dans une interview pour «The Hollywood Reporter».

Al Pacino a reçu ses quatre premières nominations dans les années 70 pour son travail sur Le Parrain et sa suite, Le Parrain 2, ainsi que Serpico. Recevoir ce type de reconnaissance 40 ans plus tard, à 79 ans, est totalement différent.

«C'est extraordinaire, c'est comme un rêve. Mais je gère tout ça beaucoup mieux maintenant. Je me sens très bien», a-t-il confié.

«The Irishman», réalisé par Martin Scorsese, et avec Robert De Niro et Joe Pesci, est disponible sur Netflix depuis le mois dernier.