La plupart des stars aiment Noël et le font savoir sur les réseaux sociaux. A l'image de Will Smith qui vient de publier sur Instagram une magnifique photo très festive où on le voit avec toute sa famille, son épouse Jada Pinkett Smith, la maman de Jada, Adrienne Banfield-Norris, les enfants du couple, Willow Smith et Jaden Smith, et le fils aîné de l'acteur, Trey Smith. La photo servait aussi de pub à Google Pixel 3.

«Jada ADOOOORE Noël!» a écrit l'acteur pour accompagner cette photo. «Et je crois qu'elle nous a transmis ça. Et #Pixel3 nous donne l'air crémeux comme du caramel ! Joyeux réveillon de Noël à tous!»

Mais Will Smith n'est pas le seul à avoir partagé ces instants familiaux avec ses fans. Kate Hudson en a fait autant, tout comme Justin Timberlake. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont aussi affichés tendrement sous le sapin, tandis que Beyoncé est devenue la Queen des guirlandes de Noël.