Lorie Pester a toujours la positive attitude. La comédienne est en attente de retrouver le tournage de «Demain nous appartient» pour un retour des plus attendus de son personnage. Confinée chez elle, elle donne pourtant régulièrement de ses nouvelles. Et sait même comment leur faire plaisir.

Mardi 5 mai, l'artiste de 38 ans a dévoilé un élégant cliché d'elle en noir et blanc. On la voit dans un lit, bien coiffée et portant uniquement un collier.

«En mode confinement, je ne sais pas vous, mais moi je me couche toujours avec mes bijoux, brushée et maquillée!» ironise-t-elle en légende. La photo, non datée, a été prise par le photographe Slam Djerbi.

