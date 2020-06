Louane a fait une belle surprise à ses fans le week-end des 6 et 7 juin: celle de leur donner accès à son compte personnel, celui qu’elle réservait à ses proches. Comme elle l’a expliqué sur le réseau social, elle a «travaillé avec Instagram» pour que ses deux plateformes ne fassent plus qu’une et la chanteuse a laissé plusieurs photos personnelles dont celle de son premier enfant.

Ainsi, à la date du 31 mars, la star de «La famille Bélier» a publié un cliché de la main de sa fille, tout juste née, mêlée à la sienne et celle de son compagnon. En légende, un prénom: Esmée.

Selfie post-grossesse

On découvre aussi sur ce compte personnel de nombreuses photos de backstage, ses voyages, ses délires entre amis et ses premiers pas de jeune maman. Ainsi, le 19 mai, la star de 22 ans a publié un selfie post-grossesse.

Le compte «louane» n’a plus qu’une seule publication, celle d’une vidéo dans laquelle l’artiste révélée par «The Voice» annonce la fusion de ses deux pages. C’est dorénavant sur «watchoutforthetornado» qu’il faudra se rendre – et s’abonner – pour suivre le quotidien et avoir des nouvelles de Louane.

Cover Media