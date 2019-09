Malcolm James McCormick alias Mac Miller, a laissé derrière lui une fortune de 7 millions de dollars. L’héritage de l’artiste, mort à 26 ans des suites d’une overdose de fentanyl, de cocaïne et d’alcool l’an passé, se compose en grande partie des masters de ses enregistrements dont la valeur s’élève à 4.8 millions de dollars selon les documents obtenus par «TMZ».

