Angelina Jolie accompagnait il y a quelques jours son fils Maddox pour sa première rentrée à l’Université en Corée du Sud. Même dans un autre pays, il reste quelqu'un de traqué par les photographes et les journalistes

Alors qu'il était sur le campus, Maddox a été interrogé par un journaliste sur une éventuelle visite de son père, Brad Pitt. «Je ne sais pas ce qui peut arriver», a-t-il répondu. Le jeune homme de 18 ans a également réagi aux rumeurs qui le disent en conflit avec son père depuis plus de trois ans. «Ce qui doit arriver, arrivera», a-t-il juste répondu.

Une altercation de 2016

La relation entre Brad Pitt et Maddow serait devenue compliquée suite à un événement de 2016. Alors que Brad et Angelina se disputaient dans un jet privé, Maddox s'est interposé pour prendre la défense de sa mère. Son père, visiblement alcoolisé, a répliqué en s'en prenant au jeune garçon physiquement. Suite à cette violente altercation, Maddox aurait demandé de ne plus revoir son père.

Fabio Dell'Anna