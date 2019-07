Jean Paul Gaultier a essuyé trois refus de la part de Madonna après l'avoir demandée en mariage. À la question de savoir s'il n'avait pas toujours été un peu amoureux de Madonna, il a répondu, «un peu».

«Je l'ai demandée trois fois en mariage, et elle a dit non», a-t-il dévoilé dans l'émission «The Morning», ajoutant que malgré tout, ils étaient restés amis.

Madonna a porté une création de Jean Paul Gaultier pour la première fois à l'avant-première de Recherche Susan désespérément, en 1985, avant que le créateur ne lui dessine son célèbre soutien-gorge conique qu'elle portait sur le Blonde Ambition Tour dans les années 1990.

Ils ont depuis collaboré ensemble à de nombreuses reprises, et sont même allées ensemble au Met Gala. Le thème était centré sur l'imagination catholique, et la chanteuse s'est naturellement tournée vers son ami pour son look.

A l'époque, le styliste de la star s'était confié à «People». «Madonna et Jean-Paul ont une histoire ensemble, donc c'était une réunion de famille, et une sacrée réunion de mode», a déclaré Eyob Yohannes.