Encore une fois, Madonna, 61 ans, est tombée amoureuse de l’un de ses danseurs. Il s’agit d'Ahlamalik Williams, 25 ans. (Pour rappel, elle était sortie avec le danseur français Brahim Zaibat.) Ce sont les parents du jeune homme qui ont confirmé cette relation. Le couple avait été photographié sur le balcon de leur hôtel à Miami.

Un an de relation

Drue et Laury Williams se sont confié au «Mirror». Dès le début de sa relation avec leur fils il y a un an, la star les a tout de suite rassurés: «Elle nous a dit qu’elle est très amoureuse de lui et que nous n’avons à nous inquiéter de rien car elle va prendre soin de lui», explique le père d’Ahlamalik Williams.

La différence d'âge de 36 ans ne semble pas les déranger. Il s'agit, selon eux, d’une histoire sérieuse. D’autant plus que l'interprète de «Music» a déjà présenté son copain à ses enfants.

Lematin.ch