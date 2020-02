Madonna est au cœur d'une action en justice menée par plusieurs personnes s'étant constituées partie civile à propos de ses concerts. Andrew Panos et Antonio Velotta affirment que la Material Girl les a fait attendre trois heures avant de monter sur scène à la Brooklyn Academy of Music l'an dernier, et que l'heure tardive du concert les a bloqués en ville.

Ils auraient tous deux raté leur train ou autres, car le concert ne se serait pas terminé avant 1h du matin, ce qui a eu des conséquences sur leur vie professionnelle du lendemain. Ils la poursuivent donc pour rupture de contrat, perte de valeur, fausse publicité, et négligence, demandant réparation et frais de justice, selon TMZ. Une plainte similaire a déjà été déposée en Floride par d'autres fans mécontents.

Madonna n'a pas de chance avec ses concerts: sa tournée actuelle, Madame X, souffre de nombreux retards dus à des problèmes de santé. Blessée à un genou et à une hanche dès le début de la tournée, elle a déjà annulé plusieurs spectacles, dont deux dates à Lisbonne, au Portugal, et le 4 et 11 février prochain à Londres. «Donner trois shows à la suite est trop à supporter pour mon corps», a-t-elle écrit sur Instagram avant d'ajouter: «C’est un miracle si j’ai tenu jusque-là, continue la star, mais c’est surtout parce que j’ai six heures de rééducation par jour. Trois heures avant le spectacle, et trois heures après, avec plusieurs soins.» Elle explique aussi avoir opté pour des chaussures plates, et modifié certaines parties «difficiles» du spectacle.

Cover Media & LeMatin.ch