Via une hilarante vidéo postée sur Instagram, la chanteuse de 61 ans a décidé de se mêler des choix de vie du duc et de la duchesse de Sussex. Pour rappel, ils ont décidé de se distancer de la famille royale et ont déménagé au Canada. «Hey Harry, ne pars pas au Canada, c’est d’un ennui!», lance-t-elle sur ces images.

On y voit la chanteuse face à son miroir dans sa loge. Mais Madonna va plus loin: elle propose à Meghan et Harry de leur «sous-louer son appartement sur Central Park». Telle une parfaite agente immobilière, la star mondiale continue en listant les aspects positifs de son logement: «C'est deux chambres et l’appartement a la meilleure vue sur Manhattan avec un super balcon». Rien que ça!

Celle qu’on surnomme la Madone va même jusqu’à comparer son appartement à Buckingham Palace. Et selon la star, Buckingham y perd largement! Elle l’assure que l'endroit est «mieux que Buckingham Palace», «mieux qu'un groupe de gars en chapeaux de laine», faisant certainement référence à la garde royale stationnée devant le palais de la reine.

