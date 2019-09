Le crâne rasé, ne portant qu'un bustier et un sac à main en forme de crabe qui cache ses parties intimes, c'est la pose que prend Selma Blair sur un cliché artistique qu'elle a publié dimanche sur Instagram. L'actrice de 47 ans l'a sobrement légendé «portrait of a lady» («portrait d'une dame»). Une façon de dire qu'elle assume sa maladie.

Son fils de 8 ans, premier soutien

En octobre 2018, Selma Blair révélait qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, une maladie neurologique chronique progressive qui touche le système nerveux central. L'héroïne de la saga «Hellboy» a progressivement vu sa santé se détériorer. Mais elle a décidé de crier au monde la force de son combat.

En février 2019, elle a choisi le tapis rouge de la soirée post-Oscars pour prendre la pose dans une somptueuse robe multicolore avec une canne noire. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement les changements qu'elle doit affronter au quotidien. En juin dernier, on découvrait sur Instagram son fils de 8 ans, Arthur, en train de lui raser le crâne avec une tondeuse.

Lot d'insultes

Suite à la publication du cliché où elle apparaît nue, certains abonnés ont posté des messages insultants et d'autres se sont désabonnés du compte de Selma Blair. Toutefois, la majorité a voulu souligner son courage.

Il y a quelques jours, la comédienne avait donné des nouvelles sur son état de santé. «Je marche beaucoup mieux. Je suis enflée et mes articulations me font mal. Mes yeux ne se concentrent pas toujours. La chimiothérapie et les autres médicaments à forte dose ont un prix. J’ai besoin de commencer une thérapie physique et de bouger davantage», écrivait-elle.