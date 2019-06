La nouvelle silhouette de Céline Dion fait réagir à nouveau. En mars dernier, la chanteuse de 51 ans avait déjà soulevé des interrogations en apparaissant métamorphosée dans l'émission de TV «Good Morning America».

Des inquiétudes qu'elle a tenté de calmer en expliquant qu'elle allait très bien et que cette perte de poids était simplement dûe à sa nouvelle passion pour la danse. Mais ses fans ne sont pas tous convaincus par cet argument.

«Mangez un peu plus, par pitié!»

Vendredi, la chanteuse a publié deux photos d'elle qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes.

«Céline tu deviens si mince, peut-être un peu trop?», peut-on lire parmi les commentaires. Une autre fan écrit: «Vous n’avez jamais été grosse, même enceinte vous aviez la ligne, mais là vous me faites un peu peur car vous n’êtes plus mince mais maigre. On ne connaît pas la vie de chacun et chacun sa vie comme on dit mais prenez soin de vous et mangez un peu plus par pitié».

Un commentaire auquel une autre internaute répond: «J’ai pensé comme vous, désolée de voir Céline si maigrelette, mais que lui arrive-t-il ?». (Le Matin)