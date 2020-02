La star d'«Alerte à Malibu» devrait utiliser ses talents de secouriste pour empêcher ses mariages de sombrer. Pamela Anderson, 52 ans, et le producteur Jon Peters, 74 ans, se sont séparés, 12 jours seulement après l'annonce-surprise du cinquième mariage de la pulpeuse comédienne. Le couple a envoyé un communiqué au Hollywood Reporter, selon 20minutes.ch.

«J'ai été touchée par l'accueil chaleureux de mon union avec Jon, écrit Pamela Anderson. Merci de votre soutien pendant que nous prenons le temps de réévaluer ce que nous attendons de la vie et l'un de l'autre. La vie est un voyage et l'amour un processus. Avec cette vérité universelle à l'esprit, nous avons mutuellement décidé de repousser la finalisation de notre certificat de mariage.»

Elle est partie au Canada

Selon une source proche de l'actrice citée par le Hollywood Reporter, le couple n'aurait en effet pas encore rempli les papiers officiels du mariage dont la cérémonie privée a eu lieu le 20 janvier à Malibu. Toujours selon le média américain, la rupture aurait été abrupte, Pamela Anderson ayant sauté dans un avion pour son Canada natal samedi matin, quelques jours seulement après avoir posté une photo d'amour d'elle et Jon Peters sur son compte Instagram.

Jon Peters a rencontré Pamela Anderson à la villa Playboy de Hugh Hefner dans les années 1980 et aurait tenté de dissuader la jeune femme, alors âgée de 19 ans, de poser nue pour le magazine afin de se consacrer à une «carrière sérieuse», rappelait l'AFP. Elle avait refusé mais avait fini par vivre un temps avec Jon Peters. À l'issue de leurs noces, il y a 12 jours, ce dernier avait d'ailleurs déclaré: «Pamela n'a jamais vu son réel potentiel d'artiste. Elle n'a pas encore vraiment brillé.» Et pour expliquer leur mariage, il avait ajouté: «Il y a de belles filles partout, j'avais le choix. Mais, depuis 35 ans, je ne voulais que Pamela . Elle m'inspire. Je la protège et la traite comme elle mérite d'être traitée.»

«Je suis prête»

L'actice, elle, avait écrit un poème sur ce mariage: «Il est là depuis le début, ne m'a jamais déçue. Je suis prête maintenant et il est prêt aussi.» Pas tant que cela, visiblement. Pour elle, c'était son cinquième mariage. Elle avait notamment convolé avec les musiciens Tommy Lee et Kid Rock. Récemment, elle était en couple avec le footballeur français de 34 ans Adil Rami mais l'a quitté abruptement, l'accusant de mener une double vie.

Jon Peters a eu droit à son étoile sur Hollywood Boulevard en 2007. Photo AFP

Jon Peters, ancien coiffeur devenu producteur, notamment de film comme «Les sorcières d'Eastwick» ou «Batman Returns», a précédemment été marié à la comédienne Lesley Ann Warren qu'il avait quittée pour Barbra Streisand.