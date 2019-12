Alors que son titre «All I Want For Christmas Is You» se classe pour la deuxième semaine d'affilée en tête des classements américains, Mariah Carey ne va pas passer un Noël paisible. En effet, son ancienne nourrice la poursuit en justice.

Maria Burgues prétend avoir travaillé pour la chanteuse de la fin de l'année 2017 au début 2018, et assure, selon les documents obtenus par «The Blast», avoir parcouru la planète pour la star, en qualité de nounou pour ses jumeaux, Monroe et Moroccan.

Pas de pause ni de repas

Cependant, elle n'aurait pas été payée à la mesure de sa prestation, et affirme que le star et ses associées l'empêchaient de prendre les pauses et repas nécessaires au bon déroulement de sa tâche.

Selon elle, les gardes du corps de la star la traitaient affreusement mal. Ce qui n'arrange pas la chanteuse, déjà engluée dans un procès contre son ancienne assistante...

Cover Media