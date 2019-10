Le 24 septembre dernier avait lieu le défilé de la marque de lingerie Etam. Un événement auquel Marie s'infiltre a réussi à prendre part comme il faut en s'imposant sur le podium en plein milieu des mannequins. Une action plus qu'osée qu'elle a réitérée le 1er octobre au défilé Chanel qui se tenait au Grand Palais. Éconduite par Gigi Hadid, la Youtubeuse a fait de ce coup un véritable exploit et ne se gêne pas pour dévoiler sa technique.

Elle, qui affirme à «Madame Figaro» avoir «toujours rêvé d’être égérie Chanel», a dû faire preuve d'une sacrée audace pour arriver à ses fins. «Je n’avais pas d’invitation, elles sont réservées à la haute. Sauf que chez Chanel, il faut montrer patte blanche», dit-elle.

the woman who invaded the chanel finale has been confirmed as marie s’infiltre french comedian and performer pic.twitter.com/8D9EDewFQa