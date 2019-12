C'est désormais une tradition: en fin d'année, on guette les photos de Mark Wahlberg à La Barbade. Car l'acteur affiche un corps sculpté impressionnant. Sur la plage, accompagné de sa femme, Rhea Durham, et de ses 4 enfants, Ella, Brendan, Grace et Michael, il démontre qu'à 48 ans on peut avoir une silhouette dessinée à faire pâlir d'envie.

Se lever très tôt

Mais ça demande beaucoup de travail. Il avait dévoilé son programme en septembre 2018: lever tous les jours à 2h30 du matin et coucher à 19h30. Dans la journée, il enchaîne deux sessions de musculation et une séance en chambre de cryothérapie.

Le 19 décembre dernier, il a d'ailleurs partagé sur son compte Instagram le résultat de ses 6 derniers mois d'entraînements.

En 2020, on retrouvera Mark Wahlberg à l'écran dans «Wonderland», un film d'action dont la sortie est prévue en exclusivité sur Netflix.

L. F.