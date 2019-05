Nikos Aliagas consacrait ce samedi 25 mai un portrait à Mathilde Seigner dans son émission «50 Minutes Inside» sur TF1. Sans surprise, l'actrice a laissé place à son franc-parler... Surtout au moment d’évoquer son ami Johnny Hallyday.

«On s’aimait. Bon, la fin était un peu compliquée sur les dernières années mais on s’aimait beaucoup. Je l’aimais beaucoup, un peu comme sa petite sœur… On avait un rapport… En fait j’étais assez franche avec lui. Et il était tellement entouré d’une cour, protocole, de gens, de faux-culs», a-t-elle lancé au présentateur.

Et sa franchise légendaire, c'est cela que le rockeur appréciait chez elle. «Je l’énervais vachement. Comme toutes les grandes stars, les mythes, on osait pas tout lui dire. Il avait comme ça une espèce de cour autour de lui qui parfois m’exaspérait. Mais lui savait tout à fait… Johnny n’en avait pas l’air, mais il sentait tout, il voyait tout», assure-t-elle.

L'actrice termine ainsi, avec visiblement un peu de nostalgie: «Il n’y avait pas forcément de grandes conversations sur le gouvernement, la politique. On se disait parfois très peu de choses… Mais voilà.» (Le Matin)