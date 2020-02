Matt Bellamy et Elle Evans seront bientôt parents de leur premier enfant. La mannequin de 30 ans a annoncé l'arrivée prochaine de son premier bébé dans un post Instagram dimanche 9 février, partageant une photo où on la découvre dans un jardin entourée de plantes et d'arbres, montrant son ventre arrondi.

Son mari se tient à ses côtés, la main posée avec amour sur son ventre. «Notre petite famille s'agrandit… et mon ventre aussi», a-t-elle écrit en légende.

Elle a également révélé qu'elle et le musicien de 41 ans avaient gardé la nouvelle secrète pendant un certain temps, ajoutant dans un autre post Instagram Stories: « Notre secret le mieux gardé depuis septembre.»

Il a déjà un fils de 8 ans

Le bébé sera le premier enfant d'Elle Evans. Matt Bellamy a déjà un fils de 8 ans, Bingham, issu de sa relation avec son ex-fiancée, Kate Hudson.

La nouvelle de la grossesse du couple fait suite à leur mariage en août, un an et demi après leur fiançailles.

Cover Media / LeMatin.ch