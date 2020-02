Le couple a annoncé la nouvelle à ses employés le mois dernier, suite à sa décision de quitter leur poste de membres seniors de la famille royale britannique. Quelques-uns des salariés licenciés pourraient continuer à travailler au sein de Buckingham Palace, mais la plupart négocient actuellement leurs indemnités de départ.

«Compte tenu de leur décision de s’éloigner de la vie royale, un bureau à Buckingham Palace n’est plus nécessaire», écrit le «Daily Mail». «Les détails sont encore en cours de finalisation et des efforts sont faits pour redéployer les employés au sein de la maison royale. Mais malheureusement, il y aura quelques licenciements.»

«L'équipe comprend et respecte la décision»

Parmi les employés licenciés, on compte la directrice de communication du couple, Sara Latham, et leur secrétaire particulière qui avait récemment été engagée, Fiona Mcilwham. Le contrat de Clara Loughran, l’assistante qui avait remis son bouquet à Meghan le jour de son mariage, a également été résilié.

«Le Duc et la Duchesse ont une petite équipe, moins de 15 personnes. L’équipe est très loyale envers les Sussex et comprend et respecte la décision qu’ils ont prise», a encore déclaré la source. «Ils sont tous proches et se soutiennent mutuellement. L’équipe est occupée à aider à préparer l’avenir de Leurs Altesses Royales et à travailler sur une série d’engagements finaux.»

FDA