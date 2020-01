Meghan Markle a signé un contrat avec Disney en échange d'un don généreux de la firme à une fondation pour la protection de la nature, Elephant Without Borders, affirme «The Times». La duchesse de Sussex se serait engagée à réaliser une voix off. Elle aurait même déjà enregistré sa participation peu avant son séjour de six semaines au Canada, où elle, Harry et leur fils, Archie, ont célébré Noël.

Cet accord, s'il se confirme, donne une idée de ce que Meghan et Harry entendent par «indépendance financière». Le couple, qui gère le site Internet sussexroyal.com, a déjà déposé plus d’une centaine des brevets sur une large sélection de produits.

Selon «The Sun», la duchesse aurait eu des discussions actives avec la maison de couture française Givenchy. On parle aussi de vente de papeterie, de photographies, d'affiches. Meghan et Harry ont même lancé leur propre journal.

Réunion de crise lundi

La duchesse et le prince ont fait part de leur volonté de vivre à la fois comme membres de la monarchie et comme particuliers, en vivant une partie de l'année en Amérique du Nord. Non consultée et selon la presse britannique attristée, Elizabeth II a demandé aux membres de la famille de trouver une «solution».

La reine organisera une rencontre lundi avec le prince Harry afin de tenter de résoudre la crise. Le père de celui-ci, le prince Charles, ainsi que son frère, le prince William, seront également présents. Meghan, partie au Canada retrouver leur fils Archie, participera à la réunion par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique.

L. F.