Meghan Markle et le prince Harry se sont officiellement éloigner de leurs obligations royales le 31 mars dernier. Désormais, les médias britanniques se penchent sur les comptes du couple.

Le «Daily Mail» a dévoilé que depuis son mariage le 19 mai 2018 jusqu'à son dernier engagement le 9 mars dernier, la duchesse de Sussex aurait dépensé 977'309 livres sterling, soit environ 1,17 million de francs. Une facture élevée qui comprend non seulement ses deux robes de mariée Givenchy et Stella McCartney, mais également les tenues portées lors de ses voyages royaux.

Plus de 140'000 francs pour son voyage en Australie

Le montant plus impressionnant est certainement celui pour sa tournée de trois semaines en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique en 2018: une élégante robe Emilia Wickstead à 1'900 francs pour une sortie à Sydney, une autre signée Jason Wu à 1'800 francs pour une réception privée, son robe bleue Safiyaa estimée à 1'268 francs et portée lors de son passage dans les Fidji... La garde-robe est estimée au total à 141'636 francs.

Un nombre beaucoup plus élevé que celui pour son voyage en Afrique. En recyclant bon nombre de pièces, Meghan Markle a réussi à s'en sortir avec une facture de 4'878 francs pour sa valise.

Finalement, la femme du prince Harry a tenu aussi à terminer ses engagements en beauté avec de magnigiques... et très chères robes: plus de 1'000 francs pour sa robe bleue Victoria Beckham lors des Endeavour Awards, plus de 1'450 francs pour sa robe rouge Safiyaa lors du Mountbatten Festival of Music, plus de 2'100 francs pour son dernier look vert signé Emilia Wickstead pour la messe annuelle du Commonwealth à Westminster. Rien que ça!

Qui a déboursé pour ces robes?

Qui a payé pour tout ça? Est-ce Meghan Markle dont la fortune personnelle est estimée à 4,8 millions de francs? Ou serait-ce les marques qui lui envoient les habits? Il faut souligner que chaque robe portée par la duchesse sont souvent ensuite en rupture de stock. Sauf peut-être pour sa robe Dior, portée à Rabat en mars 2019, qui est estimée à plus de 100'000 francs!

Depuis son mariage avec le prince Harry, les dépenses de la maman d'Archie étaient couvertes par le prince Charles, qui versait une pension aux Sussex par l'intermédiaire du duché de Cornouailles, sa principale source de revenus. Mais nul ne sait si le prince de Galles continuera à les soutenir financièrement maintenant qu'ils ont quitté leurs fonctions royales.

