Après l’annonce de la distanciation du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille royale, la duchesse de Sussex a pris ses jambes à son cou et s'est envolée vers le Canada, où l'attendait son fils Archie. Son mari a quant à lui dû assumer ses responsabilités face à la reine, qui n’attendait qu’une seule chose: pouvoir s'expliquer avec son petit-fils.

Depuis, une période de transition a été autorisée, et le couple peut souffler. En dépit des vives critiques de leurs concitoyens, ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout de leurs envies d'indépendance.

Elle vient en aide aux femmes et aux enfants

Une nouvelle vie qui a déjà commencé pour Meghan Markle. Une fois de plus, l'ex-actrice a pris tout le monde au dépourvu en s'affichant tout sourire lors d'une visite caritative privée à Vancouver. Selon le «Daily Mail», Meghan Markle s'est rendue au Downtown Eatside Women’s Centre, un centre caritatif qui vient en aide aux femmes dans le besoin ainsi qu'à leurs enfants.

«Elle a demandé ce dont les femmes auraient besoin en termes de soutien. Ce fut une belle réunion», a confié un membre du personnel au journal britannique. Même si elle tient à se distancer de la famille royale, Meghan Markle semble toujours tenir les mêmes engagements en faveur des causes qui lui sont chères.

«Elle était simple et adorable»

«Regardez avec qui nous avons pris le thé aujourd'hui», a tweeté le Downtown Eatside Women’s Centre en légende d'une photo sur laquelle Meghan Markle apparaît, radieuse, aux côtés des employées du centre. «Elle était simple et adorable. Elle voulait simplement faire connaissance avec l'association. Nous savons qu'elle va venir au Canada et peut-être sur la côte ouest», a dit la directrice du centre, Kate Gibson, à la chaîne publique CBC.

«Je pense qu'elle ne veut pas passer pour une étrangère. Elle veut connaître les gens», a-t-elle continué. Meghan Markle a passé un peu plus d'une heure dans ce centre, qui sert aussi de refuge pour la nuit et vient en aide à environ 500 femmes par jour, selon son site internet. Mme Gibson a précisé que la visite avait rapidement été organisée après que le centre a reçu lundi un e-mail «quelque peu mystérieux» d'un assistant de Meghan Markle, qui voulait savoir si la duchesse de Sussex pouvait visiter l'établissement. «Elle était très terre à terre. Elle a été fantastique», a noté Mme Gibson.

The Duchess of Sussex has undertaken a private charity visit in her new base of #Vancouver #HarryandMeghan #Canada https://t.co/jtc8hnNEOn