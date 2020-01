Le tapis rouge des Golden Globes a vu défiler le meilleur comme le pire cette année. Dimanche 5 janvier 2020, la 77e cérémonie des Golden Globes était organisée au Beverly Hilton Hotel, à Los Angeles, en présence de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision.

Lors du photocall, ce sont des stars telles que Reese Witherspoon, Kerry Washington, Salma Hayek, Zoë Kravitz, Shailene Woodley, Charlize Theron, Nicole Kidman, Jennifer Aniston ou bien encore Cate Blanchett et Olivia Colman qui ont fait tourner les têtes. Jennifer Lopez n'a pas vraiment brillé avec sa robe... On vous laisse juger.

Une robe aux enchères

Phoebe Waller-Bridge, lauréate de la soirée par deux fois grâce à sa série «Fleabag», avait opté pour un ensemble Ralph & Russo. Selon «People», l'actrice et scénariste de 34 ans a d'ailleurs décidé de mettre aux enchères cette pièce pour venir en aide aux pompiers d'Australie qui combattent depuis plusieurs semaines de violents feux.

Même si Christian Bale n'a pas pu être présent à cause d'une sévère grippe, les hommes tout de même fait bonne figure sur le tapis rouge. Comme l'acteur de la série «Mme Maisel, femme fabuleuse», Tony Shalhoub, qui portait une veste en velours bleu et un nœud papillon blanc. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont aussi marqué les esprits par leur élégance. Ce dernier a d'ailleurs gagné le prix du meilleur second rôle masculin dans un film.

Pour les tenues, c'est ci-dessus.

FDA