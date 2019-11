L'édition 2019 des MTV Europe Music Awards, qui s'est déroulée dimanche 3 novembre à Séville en Espagne, a vu défiler une multitude de robes et de costumes, entre chic, glamour, et excentricité.

La soirée, qui a vu Billie Eilish comme grande gagnante, a été marquée par plusieurs prestations comme celle de Dua Lipa ou encore Ava Max. Cette dernière s'est fait aussi remarquer sur le tapis rouge avec sa robe argentée. Et ce n'était pas la seule... Retour en images sur les plus beaux looks de la cérémonie.

