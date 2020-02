La 73e édition des BAFTA était célébrée dimanche 2 février 2020 au Royal Albert Hall, à Londres. Comme chaque année, de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision avaient assuré le déplacement, rivalisant d'élégance dans leurs plus belles tenues.

Sur le tapis rouge, ce sont Scarlett Johansson (nommée dans les catégories meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle pour ses films «Marriage Story» et «Jojo Rabbit»), Margot Robbie (deux fois nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour «Once Upon A Time... In Hollywood» et «Scandale»), Renée Zellweger (BAFTA de la meilleure actrice pour «Judy») ou bien encore Saoirse Ronan et Charlize Theron qui ont subjugué les photographes.

Lily-Rose Depp et sa robe transparente

Il y avait également Lily-Rose Depp, déjà repérée la veille lors d'un événement organisé par la maison Chanel, qui a ravi les photographes avec sa robe transparente. Mais aussi Naomi Harris, Laura Dern (statuette de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Marriage Story»), Zoë Kravitz et Emilia Clarke.

