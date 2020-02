Lizzo boit un énorme verre de tequila en direct, le présentateur Jack Whitehall se moque des liftings de Simon Cowell et Lewis Capladi remercie sa grand-mère d'être morte dans un discours. Il n'y a pas de doutes, les Brit Awards ont toujours su se différencier des autres cérémonies de récompenses. Que ce soit sur scène par sa folie, mais aussi sur le tapis rouge.

Billie Eilish, qui a gagné le prix de la meilleure artiste féminine internationale, a créé l'événement avec un look signé totalement Burberry. Elle aurait pu tout de même sourire un peu, non? Lizzo a également réussi à attirer l'attention des photographes avec une robe brune imprimée et ses mimiques.

Tom Jones et Ronnie Wood sont indémodables

Ce n'est pas tout, Ellie Goulding, Mel C, FKA Twigs ont aussi brillé sur le tapis rouge. Mais il n'y a pas que les femmes, Tom Jones, Ronnie Wood, Rod Stewart et Harry Styles ont su se démarquer. Ils sont indémodables. Cependant, on avoue que les chanteuses Paloma Faith et Ashnikko auraient pu en faire un peu moins... Jugez par vous-même.

