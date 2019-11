Encore une soirée triomphale pour Marvel, ce 10 novembre 2019, aux People's Choice Awards. «Spiderman: Far From Home» et« Avengers: Endgame» ont en effet raflé de nombreuses récompenses.

Le dernier épisode de la saga Avengers a reçu le prix du meilleur film et du meilleur film d'action, tandis que Robert Downey Jr, qui interprète Iron Man, a reçu le prix du meilleur acteur. Zendaya et Tom Holland, qui jouent dans Spiderman, ont quant à eux été récompensés du prix de la meilleure actrice dans un film d'action, et du meilleur acteur dans un film d'action.

D'étranges looks au programme

Autre grand vainqueur de la soirée, «Stranger Things»s a reçu le prix de la meilleure série de 2019 et de la meilleure série dramatique. Millie Bobby Brown, qui interprète Eleven, a été récompensée du prix de l'actrice de télévision de l'année.

La plupart des artistes ont aussi brillé grâce à leur tenue. Cette année, les couleurs étaient au rendez-vous (en particulier le orange). Si certaines vedettes ont réussi une entrée tout en splendeur comme Storm Reid ou encore Cole Sprouse, d'autres ont plutôt déçu. Regardez ci-dessus.

LeMatin.ch