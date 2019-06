Alors que la fin de la saison télévisuelle approche à grands pas, Michel Drucker a fait quelques confessions au «Journal du Dimanche».

L'animateur-producteur sort d'une période pénible de négociations avec France Télévisions. Il avoue avoir été obligé de réduire son budget par émission de 20%. «Une décision lourde pour notre petite PME», reconnaît Drucker.

Un brin contrarié, l'homme de «Vivement dimanche» précise n'avoir signé un nouveau contrat que pour une seule saison supplémentaire. Et, toujours opportuniste, il dit réfléchir sérieusement à rejoindre Cyril Hanouna, après cette dernière année sur France 2.

«Hanouna? Le plus performant du PAF»

«C'est sans doute l'homme le plus influent, le plus performant du PAF, sur le plan économique, dit Michel Drucker. Un garçon qui rêve d'être patron, ce qu'il est déjà à C8, et qui ira loin. Je discute avec lui très régulièrement.»

Toujours obsédé à l'idée de faire la saison de trop, l'homme au canapé rouge, 76 ans, s'interroge plus que jamais: «J'aimerais bien prendre les devants (...) Ma femme me dit: 'Écoute, tu ne vas quand même pas être sur ton canapé à 80 ans, tu ne pourras plus te relever.'»

Alors, Michel Drucker sur C8, à la rentrée de septembre 2020? C'est un scénario envisageable, manifestement. (Le Matin)