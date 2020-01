Son attaché de presse, François Deblaye, avait déclaré à l'AFP que Michou était décédé dans un hôpital parisien le 26 janvier dernier. Quelques heures après l'annonce, la cause de sa mort a été dévoilée.

Selon «Purepeople», Michou a été victime d'un malaise respiratoire. Il aurait ainsi été hospitalisé et placé sous respirateur artificiel mercredi soir. Il était âgé de 88 ans.

Sa grande amie Line Renaud, qui a été très présente dans la vie de l'homme en bleu, a fait savoir peu après la triste annonce que sa santé était devenue un peu plus fragile ces derniers temps. «Michou, depuis la semaine dernière, il m'appelait presque tous les jours. Il a cessé de m'appeler vers mercredi dernier. Mais avant, il m'appelait tous les jours et je le trouvais très essoufflé», s'est-elle souvenue au micro de BFMTV.

«Le cabaret ne me survivra pas»

De son vivant, Michou s'était déjà exprimé au sujet du jour où il ne serait plus là. Et lors de diverses interviews, il n'hésitait pas à expliquer ses dernières volontés, dont l'une concernait son mythique cabaret. «Lorsque j'aurai tiré ma révérence, je souhaite que mon cabaret ferme définitivement ses portes. Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas», avait-il déclaré au «Parisien» en 2018.

Mais ce n'est pas tout. Michou savait aussi exactement où il voulait reposer. «J'y pense depuis quelque temps. Je suis même allé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre pour choisir ma place. Ma tombe aussi sera bleue!», avait-il déclaré à «Paris Match».

FDA