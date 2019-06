Le 30 mars dernier, les Rolling Stones annonçaient être obligés d'annuler un certain nombre de concerts aux Etats-Unis et au Canada. «Mick a été averti par les médecins qu'il ne pourra pas poursuivre la tournée, car il a besoin d'un traitement médical. Les médecins ont dit à Mick qu’il devrait se remettre complètement avant d’espérer pouvoir revenir sur scène le plus tôt possible», pouvait-on lire dans un communiqué.

Mick Jagger, 75 ans, devait donc subir une opération du cœur. Placé sous monitoring, il a été contraint à respecter les semaines de convalescence imposées par les médecins. Mais il aurait déjà repris les répétitions. C'est la radio Canadienne Q107 qui a recueilli ses premiers premières déclarations depuis l'opération. «Je me sens vraiment bien. J’ai beaucoup répété ces derniers temps au cours des dernières semaines», a-t-il affirmé.

Un peu de sport

«Ce matin j’ai fait un peu de sport. Rien de bien fou. Puis, je pars pour les répétitions avec le reste du groupe», a confié Mick Jagger. Des propos qui rassureront les fans qui peuvent désormais espérer la reprise de la tournée américaine interrompue. (Le Matin)