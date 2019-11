Mike Horn et Børge Ousland, respectivement âgés de 53 et 57 ans, ont quitté Nome en Alaska par voilier le 25 août. Ils ont atteint la mer de glace le 12 septembre et voyagent depuis à ski, en tirant des traîneaux chargés de vivres.

Au départ, ils envisageaient d’achever leur traversée vers mi-novembre. «A cause du changement climatique, la glace est plus fine que d’habitude et plus encline à dériver», a expliqué un porte-parole de l'expédition, Lars Ebbesen. Normalement, la dérive devrait permettre aux explorateurs de progresser de quelques kilomètres supplémentaires chaque jour, «mais les vents poussent la glace vers le Groenland et ils ont reculé de trois à cinq kilomètres par jour», a-t-il poursuivi.

Ses filles étaient inquiètes

Chaque soir, l'explorateur donne quelques nouvelles à sa fille, Annika Horn, 26 ans. «Je ne l'ai jamais vu comme ça, dans un état de fatigue physique extrême. Il est en train de perdre la sensation de ses extrémités, c'est inquiétant. Avec ma sœur, on veut qu'il rentre vite à la maison», racontait-elle la semaine dernière. Sa deuxième fille Jessica a précisé que son équipe réfléchissait à toutes les éventualités si jamais ils venaient à déclencher un secours d'urgence. Mais ce n'est toujours pas le cas.

«Nous avons perdu beaucoup de poids»

Mike Horn explique aussi ses périples via les réseaux sociaux. Dernière publication en date: ce lundi 25 novembre. Un cliché inquiétant qui montre Børge Ouslan, emmitouflé dans son manteau, le regard perdu, le nez ensanglanté. Sous le portrait, un texte troublant, que Mike Horn s'est vite empressé de supprimer.

On pouvait lire: «Nous avons installé notre campement derrière une grande arrête, juste à temps avant que les vents violents ne nous frappent. On a bien cru que la tente allait s’envoler avec nous à l’intérieur. Nous allons tout faire pour continuer cette expédition, en espérant avoir la météo de notre côté. Chaque jour, nous réévaluons nos chances d’avancer et de mener à terme cette mission. Avec ce climat instable et la dérive des glaces, il nous est extrêmement difficile de prévoir le nombre de kilomètres qu’il nous reste à parcourir. Au moment où je vous parle, nous sommes à bout de forces, nous avons perdu beaucoup de poids. Nous nous sentons faibles et nous n’avons plus beaucoup de nourriture, nous en avons assez pour nous sortir d’ici mais ce sera très dur.»

L'explorateur revient sur ses mots et choisit de délivrer un message aux tournures plus positives. «Il est certain que j’ai connu des week-ends plus faciles dans ma vie d’explorateur. Après les obstacles et les difficultés sans fin de la semaine dernière, Borge Ousland et moi-même sommes reconnaissants de commencer la semaine avec un nouvel état d’esprit. Aujourd’hui, malgré nos blessures, nous nous sentons fatigués, mais inarrêtables. Nous savons que l’arrivée est proche, nous devons maintenant rassembler la force qu’il nous reste pour nous battre et y parvenir», atteste Mike Horn.

