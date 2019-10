La température est montée d'un cran sur Instagram grâce à Miley Cyrus. En effet, la chanteuse a encore frappé et vient de dévoiler un cliché très sexy. La scène est très simple: elle prend la pose face au miroir, vêtue d'un mini short et d'un haut transparent. Une photo qui a beaucoup fait réagir les internautes.

En légende de la publication, elle a écrit: «Je deviens plus naturelle de jour en jour. La seule chose que le «nouveau moi» aime plus qu'un selfie miroir, c’est du temps pour moi.» Un court message auquel ses abonnés n'ont pas vraiment prêté attention. Tous se sont focalisés sur la photo en elle-même.

«Trop sexy Miley!»

«Trop sexy Miley! Tu assumes tes petits seins avec ce haut ! Super mignon» ou encore: «Pff… Marre de ces filles vulgaires! On dirait que tu fais tout pour te faire remarquer. Depuis que tu n’es plus avec Liam Hemsworth tu as l’air perdue… Donc grandis un peu, et achète toi des sous-vêtements ma grande», peut-on notamment lire. Le message est passé...