Ce mardi 19 novembre, Cyril Hanouna a révélé durant «Touche Pas à Mon Poste» avoir été mis en examen par le tribunal de Grande Instance de Paris.

Le présentateur a expliqué: «Ce matin, les huissiers sont venus à mon domicile et m’ont apporté une lettre pour me signifier que je dois me rendre au tribunal correctionnel, je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir que les gens sont devenus complètement paranos.»

Celui que l'on surnomme Baba précise qu'il s'agit d'une vieille histoire. «Gilles Verdez, avait parlé ici du coût de l’émission «Les Z’Amours», et je vous le dit, on va être mis en examen Gilles Verdez et moi.»

Une histoire qui date de février 2018

Une vidéo résumant le conflit a été ensuite diffusée. On comprend que la société Sony Pictures a décidé d'attaquer l'animateur en raison d'une séquence diffusée en février 2018. Alors que les chroniqueurs parlaient des tarifs des émissions de télé, Gilles Verdez a balancé que la boîte de production des «Z'Amours» vendaient l’émission 70 000 euros par jour à France 2.

Un tarif particulièrement élevé car selon le chroniqueur, l'émission ne coûterait que 10 000 euros à produire. Selon ces chiffres, Sony Pictures réaliserait donc une marge considérable.

Cette révélation n'a absolument pas plu aux producteurs des «Z’Amours» qui ont donc décidé d'en appeler à la justice.

