Céline Van Ouytsel a été sacrée Miss Belgique 2020 ce samedi 11 janvier. Malgré une chute et la perte de son soutien-gorge sur scène, la jeune femme de 23 a réussi à repartir avec la couronne.. «Se relever et repartir, c’est ma devise», a-t-elle confié à «Het Laatste Nieuws».

???? Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène ???? La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay? https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) 11 janvier 2020

«Il fallait bien que ça arrive à quelqu’un»

La vidéo à fait le tour du Web. La principale concernée à tout de même voulu préciser un petit quelque chose, car il semblerait que ce n'était pas son sous-vêtement qui gisait sur le sol. «Il fallait bien que ça arrive à quelqu’un... J’avais des manches très longues et j’ai apparemment entraîné le soutien-gorge de quelqu’un avec moi dans les coulisses. Il est resté coincé dans la manche et c’est comme ça que j’ai trébuché.»

«Heureusement, elle ne manque pas d'humour et d'auto-dérision. «Tout le monde a bien ri, moi y compris. Je me suis dit: «Fais du mieux que tu peux.» Je me suis relevée et j’ai continué. La vie est faite d’essais et d’erreurs. J’ai pu mettre en pratique ma devise», a-t-elle conclu.

