Samedi sur TF1, chacune des apparitions de Miss Provence 2019 soulevait un tonnerre d'applaudissements. Lou Ruat était la favorite du public. Pourtant, c'est Miss Guadeloupe, Clémence Botino, qui a été élue Miss France. Un scandale pour certains internautes, qui continuent de le faire savoir sur le compte Instagram de la jeune femme de 19 ans.

«Miss France 2020 la vraie! C'était un concours truqué, c'était flagrant on ne peut plus en douter. Les votes ne sont pas pris en compte, mais servent à remplir le tiroir-caisse du comité pour mener grand train tout au long de l'année», commente notamment une utilisatrice.

Invitée de l'émission «C'Cauet» sur NRJ, lundi, Lou Ruat s'est exprimée sur le sujet. «C'est le choix du public, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, ce n'est pas le jury qui a décidé. Peut-être que les gens qui critiquent ne sont pas forcément des gens qui ont voté. Je pense que c'est très facile de critiquer... » a-t-elle déclaré. Lors du dernier tour, en effet, seuls les téléspectateurs peuvent élire Miss France.

Sylvie Tellier la remercie pour son fair-play

La jeune étudiante en éco-gestion a terminé première dauphine et, le lendemain du concours, a posé toute souriante avec son écharpe. «Je suis fière de mon parcours, de mon évolution et fière de mon écharpe alors merci encore», peut-on lire. Rebelote lundi: Lou Ruat a une nouvelle fois insisté sur Instagram sur son aventure inoubliable. «Le pari est réussi car si je pouvais recommencer je ne changerai rien», a-t-elle écrit. Et la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier, de lui dire «merci à toi pour ton fair-play» en commentaire. On voudrait éteindre un incendie qu'on ne s'y prendrait pas autrement.

Il n'empêche: en portant le titre de première dauphine, Lou Ruat pourrait bien se voir ouvrir les portes de Miss Monde ou même de Miss Univers.

