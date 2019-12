Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, est la nouvelle gagnante du concours de Miss Univers 2019. Dimanche soir à Atlanta, la jeune femme noire de 26 ans a terminé devant la concurrente de Porto Rico et celle du Mexique. Maëva Coucke est, elle, la gagnante de la plus belle chute.

Miss France 2018 a malencontreusement glissé lors d'un passage en bikini, lors des épreuves de présélection. Heureusement, elle ne s'est pas fait mal. Elle s'est rapidement relevée avec un grand sourire sous les applaudissements du public.

«Nos expériences nous font grandir»

Maëva Coucke a ensuite partagé la vidéo de sa chute sur son compte Instagram, précisant qu'elle avait «vécu la pire hantise d’une Miss: tomber sur scène». «Il faut tirer une leçon de chaque expérience, et la leçon que j’en tire est que tomber et se relever est le principe même de la vie d’une femme, a-t-elle encore écrit. Le principal c’est d’avancer, peu importe les obstacles. Si tu tombes 9 fois, relève-toi 10 fois et garde la tête haute! Nos expériences nous font grandir, mûrir et nous rendent plus forte. Je tiens à vous remercier pour vos messages et à vous rassurer je ne me suis pas blessée. Merci pour votre soutien, je vous aime.»

Miss Malaisie aussi

«Petite vidéo de la France qui tombe! avait-elle rigolé auparavant en Story sur Instagram. Bon, j'ai envie de vous dire que ça s'est plutôt bien passé, outre le fait que je sois complètement tombée par terre. Je ne me suis pas fait mal, c'est la faute à pas de chance, au sol, aux talons, je ne sais pas.»

Maëva Coucke n'est pas la seule candidate à avoir chuté: Miss Malaisie est elle aussi tombée. Miss Malte, Miss Nouvelle-Zélande et Miss Indonésie ont également glissé mais ont réussi à se rattraper.

L. F.