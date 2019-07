En 2013, Monica Bellucci et Vincent Cassel créaient la stupeur en annonçant leur séparation.

Comment le couple star du cinéma français pouvait-il se briser après dix-huit de mariage et la naissance de deux enfants, Deva en 2004 et Léonie, en 2010? Un choc pour les Français, certes, mais encore plus pour Monica Bellucci que cette rupture a, bien sûr, durement affecté.

Depuis, l’actrice de 54 ans fait preuve d’une discrétion totale en ce qui concerne sa vie privée, et elle n’a pas fait exception lors du récent entretien qu’elle a accordé à «Madame Figaro». Un temps en couple avec le sculpteur Nicolas Lefebvre, ils se sont finalement séparés il y a peu.

Pas célibataire

Ce qui ne veut pour autant pas dire que Monica Bellucci est un coeur à prendre. «J'ai dit que c'était fini, je n'ai pas dit que j'étais célibataire», a-t-elle plaisanté, avant d’aborder sa rupture difficile avec le père de ses filles.

Même si c’est elle qui avait pris la décision à l’époque, cela ne l’a pas empêché de «souffrir énormément»: «Quand on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus, a-t-elle expliqué. Cela veut dire que ce n'est plus possible de continuer.»

Aucun mot, cela va sans dire, sur la vie amoureuse de Vincent Cassel qui a épousé en 2018 la mannequin brésilienne Tina Kunakey, de 30 ans sa cadette. Un premier enfant est né de cette union il y a quelques mois, une petite fille répondant au prénom d’Amazonie.