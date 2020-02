Le milieu du mannequinat peut faire rêver de nombreuses jeunes filles. Mais les anciens mannequins en connaissent aussi les périls. Est-ce pour cela que Monica Bellucci a confié qu'elle suivait avec attention les débuts de sa fille, Deva, qui vient de faire sa première publicité Dolce & Gabbana à 15 ans?

Dolce Shine (YouTube)

«C’est seulement une campagne, et oui, bien sûr je souhaite qu’elle continue ses études, a commencé Monica Bellucci. Et elle va à l’école. Elle a voulu tenter cette expérience qu’on lui a proposée. Je pense qu’elle a voulu se prouver à elle-même qu’elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu’elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu’elle était apte à gérer tout cela. Et en même temps, voilà… Je pense qu’elle a l’envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu’il y a à être une adolescente», a-t-elle expliqué au «Monde».

Monica Bellucci souhaite à sa fille une adolescence normale. Un choix sain.

Cover Media / lematin.ch