Il y a trois ans, Jean-Marc Morandini a été éclaboussé par un scandale sexuel. En juillet 2016, «Les Inrocks» avait publié une enquête sur la web-série «Les Faucons», produite par l’animateur télé. Cinq jeunes acteurs affirmaient avoir été obligés de se montrer nus et de se masturber par une directrice de casting prénommée Catherine et avaient déposé plainte pour «harcèlement sexuel» et «travail dissimulé». Une affaire d'abord classée sans suite par le parquet de Paris, puis finalement rouverte par un juge d'instruction en 2018.

Une procédure habituelle

Selon 20minutes.fr, le juge chargé de cette enquête «a ordonné, en septembre, une expertise psychiatrique et psychologique» de Jean-Marc Morandini. «Il s’agit de la procédure habituelle», a réagi l’avocate de l’animateur, Me Céline Lasek. «Cela signifie que le juge en a terminé avec les investigations principales. Il s’agit sans doute d’un des derniers actes avant de décider du renvoi, ou non, de Jean-Marc Morandini devant un tribunal correctionnel», explique une source proche du dossier.

Toujours selon le site internet, le présentateur pourrait se soumettre à une confrontation avec les comédiens des «Faucons» en 2020. Pour rappel, Jean-Marc Morandini est toujours mis en examen pour «corruption de mineurs aggravée», dans une autre affaire de mœurs. En 2018, deux jeunes hommes l'ont accusé de leur voir fait des propositions sexuelles alors qu'ils étaient mineurs.

FDA