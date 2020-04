L'ancienne Playmate Ashley Mattingly est morte à l'âge de 33 ans, le 20 avril dernier, rapporte TMZ. William et Christy Mattingly, le frère et la sœur du mannequin, indiquent qu'elle s'est suicidée comme en atteste notamment une lettre d'adieu.

«Nous apprenons que notre sœur adorée, avec une personnalité incroyable, s'est donné la mort. Ashley a déménagé pour être plus proche de nous, à Austin, il y a deux ans. (...) Elle luttait contre une addiction à l'alcool et à certaines substances, mais elle voulait aller mieux et travaillait en ce sens», ont-ils indiqué. Ils précisent prendre soin de son «chiot golden retriever», qu'elle venait tout juste d'adopter pour «surmonter ses démons».

La famille n'a pas pu lire la lettre d'adieu

La victime a été retrouvée inconsciente vendredi dernier, après qu'un ami a appelé la police, inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Une enquête autour de sa mort a été ouverte, et sa famille n'a toujours pas pu lire sa lettre.

Ashley Mattingly était dans le numéro de «Playboy» de mars 2011. Elle est également l'ancienne compagne de l'acteur Lane Garrison, qu'on a pu voir dans «Prison Break». Elle avait porté plainte contre lui en 2012 pour violences conjugales, mais il avait été innocenté.

Sur les réseaux sociaux, des hommages de fans et amis fleurissent déjà.

FDA