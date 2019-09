Elle a bercé notre enfance durant les années 1980 et 1990. Ariane Carletti, comédienne, productrice et animatrice de télévision est décédée le 3 septembre 2019 à à 61 ans. Ses enfants, Éléonore et Tristan, et son frère Denis ont annoncé sa disparition dans un communiqué, rapporte RTL.

«Ariane a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée. Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route», peut-on lire.

Selon Public.fr, Ariane Carletti aurait été emportée par un «cancer généralisé.»

Chanteuse de génériques

Ariane avait été animatrice pour les tout-petits dès 1980 dans «Récré A2» sur Antenne 2, intégrant la fameuse équipe de Dorothée, composée alors de Jacky, Corbier, Patrick Simpson-Jones mais aussi William Leymergie. Elle avait ensuite fait les beaux jours du «Club Dorothée» sur TF1 de 1987 à 1997. Elle a chanté de nombreux génériques de dessins-animés comme «Charlotte aux fraises», «Le Prince Hercule» et ceux de «Dragon Ball» et de «Dragon Ball Z».

Mariée à un Musclé

Quand le «Club Dorothée» a pris fin après dix-sept ans au top, Ariane l'a vécu comme un repos. «C'était hyper speed. Il y a une époque où on vivait tous ensemble. On vivait quasi en secte, quoi!», avait-elle confié sur MFM. Ariane Carletti a ensuite monté sa société de production et est devenue directrice littéraire et productrice artistique du groupe audiovisuel JLA en charge de plusieurs fictions. En 2008, elle était revenue sur le petit écran sur IDF1 pour animer plusieurs émissions durant deux ans.

Le «Club Dorothée» lui a offert la notoriété mais aussi l’amour puisque c’est avec Rémi Bazin, ex-bassiste des Musclés, qu’elle se marie, rappelle «Télé-Loisirs». Le couple se séparera néanmoins en 2002 après avoir eu deux enfants, Tristan (1989) et Eléonore (1994). La deuxième a d’ailleurs suivi les pas de sa mère puisqu'elle est comédienne : elle tient un rôle récurrent dans «Plus belle la vie».

Après René Morizur, Framboisier et Corbier, Ariane est la quatrième vedette du «Club Dorothée» à disparaître.